Медведев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Илья Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ртищева (Медведева) Дарья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1895

Дочь: Алтухова (Медведева) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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