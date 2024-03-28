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Смирнова Александра Васильевна

Место рождения

Деревня Чёрная

Дата рождения

29.01.1922

Дата смерти

31.08.1988

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1922

Отец: Смирнов Василий Федотович

Мать: Чистякова Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
02.09.1944

Дочь: Дымова Нелли Александровна

Отец ребёнка: Кобылин Александр Ефимович

Рождение ребёнка
18.03.1947

Дочь: Жаркова Вера Александровна

Отец ребёнка: Кобылин Александр Ефимович

Рождение ребёнка
10.04.1952

Дочь: Смирнова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Кобылин Александр Ефимович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
31.08.1988

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