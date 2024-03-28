Смирнова Александра Васильевна
Место рожденияДеревня Чёрная
Дата рождения29.01.1922
Дата смерти31.08.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1922
Рождение ребёнка
02.09.1944
Дочь: Дымова Нелли Александровна
Отец ребёнка: Кобылин Александр Ефимович
Рождение ребёнка
18.03.1947
Дочь: Жаркова Вера Александровна
Отец ребёнка: Кобылин Александр Ефимович
Рождение ребёнка
10.04.1952
Дочь: Смирнова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Кобылин Александр Ефимович
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
31.08.1988