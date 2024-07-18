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Леонтий Левотий Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1780 и 1783

Дата смерти

04.03.1838

Пол

Мужской

Отец

1738 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1793 г.р.
1815 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1780 и 1783

Отец: Игнатий Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Николаевна

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Арина

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
03.03.1816

Сын: Фома Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.03.1816

Сын: Конон Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
13.10.1818

Сын: Ефим-Офим Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Смерть
04.03.1838

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