Леонтий Левотий Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1780 и 1783
Дата смерти04.03.1838
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1780 и 1783
Отец: Игнатий Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Николаевна
Рождение ребёнка
03.03.1816
Сын: Фома Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1816
Сын: Конон Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
13.10.1818
Сын: Ефим-Офим Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
04.03.1838