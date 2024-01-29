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Маликова Аграфена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маликов Аким (Еким) Иванович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Маликов Христофор Акимовыич

Отец ребёнка: Маликов Аким (Еким) Иванович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Маликова) Марфа Акимовна

Отец ребёнка: Маликов Аким (Еким) Иванович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Маликов Василий Акимовыич

Отец ребёнка: Маликов Аким (Еким) Иванович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Попов (Маликова) Марья Акимовна

Отец ребёнка: Маликов Аким (Еким) Иванович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Маликов Григорий Акимовыич

Отец ребёнка: Маликов Аким (Еким) Иванович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Маликова) Анисья Акимовна

Отец ребёнка: Маликов Аким (Еким) Иванович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Маликова) Ольга Акимовна

Отец ребёнка: Маликов Аким (Еким) Иванович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Маликов Павел Акимович

Отец ребёнка: Маликов Аким (Еким) Иванович

Смерть
Неизвестно

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