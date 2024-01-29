Маликова Аграфена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812
Сын: Маликов Христофор Акимовыич
Отец ребёнка: Маликов Аким (Еким) Иванович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Маликова) Марфа Акимовна
Отец ребёнка: Маликов Аким (Еким) Иванович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Маликов Василий Акимовыич
Отец ребёнка: Маликов Аким (Еким) Иванович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Попов (Маликова) Марья Акимовна
Отец ребёнка: Маликов Аким (Еким) Иванович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Маликов Григорий Акимовыич
Отец ребёнка: Маликов Аким (Еким) Иванович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Маликова) Анисья Акимовна
Отец ребёнка: Маликов Аким (Еким) Иванович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Маликова) Ольга Акимовна
Отец ребёнка: Маликов Аким (Еким) Иванович
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Маликов Аким (Еким) Иванович
Смерть
Неизвестно