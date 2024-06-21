Новикова (Лукьянова) Валентина
Место рожденияКанск, Россия
Дата рождения09.07.1920
Дата смерти20.10.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1920
Отец: Лукьянов Иван
Мать: Лукьянова Фёкла
Канск, Россия
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Работа или профессия
Между 22.05.1935 и ?.12.1939
Иркутск, Россия
Принимала участие в строительстве Иркутского Научно-исследовательского Противочумного Института Сибири и Дальнего востока
Образование
С 27.06.1938 по 27.01.1939
Иркутск, Россия
Курсы машинописи Учебного Комбината Госбанка
Работа или профессия
С 1940 по 1941
Иркутск, Россия
Служба в Управление Внутренних Дел Иркутского облисполкома
Бракосочетание
24.?.1942
Муж: Новиков Александр
Иркутск, Россия
Рождение ребёнка
19.09.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новиков Александр
Суджа, Россия
Смерть
20.10.1982
Курск, город Курск, Курская область
Причина смерти: Сердечный приступ