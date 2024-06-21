Новикова (Лукьянова) Валентина 09.07.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новикова (Лукьянова) Валентина

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Место рождения

Канск, Россия

Дата рождения

09.07.1920

Дата смерти

20.10.1982

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1920

Отец: Лукьянов Иван

Мать: Лукьянова Фёкла

Канск, Россия
| https://kansk-land.ru/history.php
Работа или профессия
Между 22.05.1935 и ?.12.1939
Иркутск, Россия
Принимала участие в строительстве Иркутского Научно-исследовательского Противочумного Института Сибири и Дальнего востока
Образование
С 27.06.1938 по 27.01.1939
Иркутск, Россия
Курсы машинописи Учебного Комбината Госбанка
Работа или профессия
С 1940 по 1941
Иркутск, Россия
Служба в Управление Внутренних Дел Иркутского облисполкома
Бракосочетание
24.?.1942

Муж: Новиков Александр

Иркутск, Россия
Рождение ребёнка
19.09.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Александр

Суджа, Россия
Смерть
20.10.1982
Курск, город Курск, Курская область
Причина смерти: Сердечный приступ

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