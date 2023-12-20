Нагавицын Михаил Саввин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Нагавицын Савватий
Мать: Нагавицына ?
Место жительства
Неизвестно
Омутница, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Нагавицына Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Чиркова (Нагавицына) Анна Михайлова
Мать ребёнка: Нагавицына Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
1841
Сын: Нагавицын Матфей Михайлович
Мать ребёнка: Нагавицына Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
1845
Сын: Нагавицын Памфил Михайлович
Мать ребёнка: Нагавицына Татьяна Алексеева
Смерть
Неизвестно