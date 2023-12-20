Нагавицын Михаил Саввин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНагавицын Михаил Саввин

Нагавицын Михаил Саввин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Нагавицын Савватий

Мать: Нагавицына ?

Место жительства
Неизвестно
Омутница, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Нагавицына Татьяна Алексеева

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Чиркова (Нагавицына) Анна Михайлова

Мать ребёнка: Нагавицына Татьяна Алексеева

Рождение ребёнка
1841

Сын: Нагавицын Матфей Михайлович

Мать ребёнка: Нагавицына Татьяна Алексеева

Рождение ребёнка
1845

Сын: Нагавицын Памфил Михайлович

Мать ребёнка: Нагавицына Татьяна Алексеева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.