Захаров Дмитрий Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Дмитрий Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.08.2009

Жена: Захарова (Назарова) Екатерина Игоревна

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Рождение ребёнка
11.07.2012

Дочь: Захарова Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Захарова (Назарова) Екатерина Игоревна

Рождение ребёнка
16.06.2015

Сын: Захаров Павел Дмитриевмч

Мать ребёнка: Захарова (Назарова) Екатерина Игоревна

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