Обрядова Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Мавра Григорьевна
Отец ребёнка: Обрядов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Обрядов Ларион Григорьевич
Отец ребёнка: Обрядов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1808
Отец ребёнка: Обрядов Григорий Иванович
Серюкова
Рождение ребёнка
1809
Сын: Обрядов Герасим Григорьевич
Отец ребёнка: Обрядов Григорий Иванович
Серюкова
Рождение ребёнка
18.01.1812
Отец ребёнка: Обрядов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
21.08.1813
Дочь: Васса Григорьевна
Отец ребёнка: Обрядов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
21.05.1816
Дочь: Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Обрядов Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1845