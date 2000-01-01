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Обрядова Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1845

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Мавра Григорьевна

Отец ребёнка: Обрядов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Обрядов Ларион Григорьевич

Отец ребёнка: Обрядов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1808

Сын: Обрядов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Обрядов Григорий Иванович

Серюкова
Рождение ребёнка
1809

Сын: Обрядов Герасим Григорьевич

Отец ребёнка: Обрядов Григорий Иванович

Серюкова
Рождение ребёнка
18.01.1812

Сын: Обрядов Яким Григорьевич

Отец ребёнка: Обрядов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
21.08.1813

Дочь: Васса Григорьевна

Отец ребёнка: Обрядов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
21.05.1816

Дочь: Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Обрядов Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обрядов Григорий Иванович

Смерть
1845
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