Коновницын Пётр Петрович
Место рождения
Дата рождения09.10.1767
Дата смерти09.09.1822
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1767
Место жительства
С 1797 по 1798
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1798 по 1806
Место жительства
С 1806
Место жительства
С 1809
г. Чернигов, Черниговский уезд Черниговской губернии
Смерть
09.09.1822
Петергоф, Петергофский уезд
Место жительства
По 1822