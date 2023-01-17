Коновницын Пётр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновницын Пётр Петрович

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Место рождения

Псков, город Псков, Псковская область

Дата рождения

09.10.1767

Дата смерти

09.09.1822

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Псков, город Псков, Псковская область
Место жительства
С 1767
Псков, город Псков, Псковская область
Место жительства
С 1797 по 1798
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1798 по 1806
Место жительства
С 1806
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1809
г. Чернигов, Черниговский уезд Черниговской губернии
Смерть
09.09.1822
Петергоф, Петергофский уезд
Место жительства
По 1822
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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