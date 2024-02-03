Виноградов Николай Михайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Виноградов Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виноградов Михаил Алексеевич

Мать: Виноградова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Виноградова) Милиция Николаевна

Мать ребёнка: Виноградова (Колмакова) Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Виноградова) Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Виноградова (Колмакова) Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Виноградова) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Виноградова (Колмакова) Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Виноградова) Вера Николаевна

Мать ребёнка: Виноградова (Колмакова) Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова (Колмакова) Юлия

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