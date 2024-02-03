Виноградов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Виноградова) Милиция Николаевна
Мать ребёнка: Виноградова (Колмакова) Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Виноградова) Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Виноградова (Колмакова) Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Виноградова) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Виноградова (Колмакова) Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Виноградова) Вера Николаевна
Мать ребёнка: Виноградова (Колмакова) Юлия
Бракосочетание
Неизвестно