Селезнёва Евдокия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1920
Дата смерти19.08.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1946
Сын: Селезнёв Виктор Александрович
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Поспелиха, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
19.08.1991