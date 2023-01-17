Селезнёва Евдокия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнёва Евдокия Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1920

Дата смерти

19.08.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1946

Сын: Селезнёв Виктор Александрович

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Поспелиха, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
19.08.1991
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