Поливанов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1771
Дата смерти05.04.1839
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1771
Работа или профессия
Неизвестно
полковник
Бракосочетание
14.01.1799
Супруг(-а): Мария Васильевна Грушецкая
Рождение ребёнка
17.01.1802
Дочь: (Поливанова) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: (Грушецкая) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
01.12.1803
Сын: Поливанов Петр Николаевич
Мать ребёнка: (Грушецкая) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
20.05.1805
Дочь: Гладкова (Поливанова) Софья Николаевна
Мать ребёнка: (Грушецкая) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
12.07.1806
Дочь: (Поливанова) Любовь Николаевна
Мать ребёнка: (Грушецкая) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
06.03.1808
Дочь: Бестужева-Рюмина (Поливанова) Вера Николаевна
Мать ребёнка: (Грушецкая) Мария Васильевна
Смерть
05.04.1839