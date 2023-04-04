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Поливанов Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1771

Дата смерти

05.04.1839

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1771

Отец: Поливанов Петр Матвеевич

Мать: (княжна Барятинская) Евдокия Никитична

Работа или профессия
Неизвестно
полковник
Бракосочетание
14.01.1799

Жена: (Грушецкая) Мария Васильевна

Супруг(-а): Мария Васильевна Грушецкая
Рождение ребёнка
17.01.1802

Дочь: (Поливанова) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: (Грушецкая) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
01.12.1803

Сын: Поливанов Петр Николаевич

Мать ребёнка: (Грушецкая) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
20.05.1805

Дочь: Гладкова (Поливанова) Софья Николаевна

Мать ребёнка: (Грушецкая) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
12.07.1806

Дочь: (Поливанова) Любовь Николаевна

Мать ребёнка: (Грушецкая) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
06.03.1808

Дочь: Бестужева-Рюмина (Поливанова) Вера Николаевна

Мать ребёнка: (Грушецкая) Мария Васильевна

Смерть
05.04.1839

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