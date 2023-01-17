Шевкаленко Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения09.05.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1902
Отец: Шевкаленко Павел
Мать: Шевкаленко не знаю
Рождение ребёнка
17.12.1935
Дочь: Сычова Виля Николаевна
Мать ребёнка: Шевкаленко Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
10.07.1937
Сын: Шевкаленко Юрий Николаевич
Мать ребёнка: Шевкаленко Пелагея Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно