Шевкаленко Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевкаленко Николай Павлович

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Место рождения

Чистяково

Дата рождения

09.05.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1902

Отец: Шевкаленко Павел

Мать: Шевкаленко не знаю

Рождение ребёнка
17.12.1935

Дочь: Сычова Виля Николаевна

Мать ребёнка: Шевкаленко Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
10.07.1937

Сын: Шевкаленко Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Шевкаленко Пелагея Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевкаленко Пелагея Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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