Мосолов Павел Сергеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: Мосолов Сергей Федоров
Мать: Мосолова Марья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Ефрем Павлов
Мать ребёнка: Мосолова Прасковья Григорьева
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анна Павлова
Мать ребёнка: Мосолова Прасковья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мосолова Анна Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно