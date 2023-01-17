Мосолов Павел Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосолов Павел Сергеев

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Мосолов Сергей Федоров

Мать: Мосолова Марья Тимофеева

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Ефрем Павлов

Мать ребёнка: Мосолова Прасковья Григорьева

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: Мосолова Прасковья Григорьева

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосолова Анна Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосолова Прасковья Григорьева

Смерть
Неизвестно
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