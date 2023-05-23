Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанида

Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Утропов Иван

Отец ребёнка: Утропов Артамон

Рождение ребёнка
1870

Сын: Утропов Афонасий

Отец ребёнка: Утропов Артамон

Рождение ребёнка
20.03.1875

Сын: Утропов Гавриил

Отец ребёнка: Утропов Артамон

Баткатское, Россия
Рождение ребёнка
01.06.1879

Сын: Утропов Игнатий

Отец ребёнка: Утропов Артамон

Баткатское, Россия
Рождение ребёнка
26.02.1882

Сын: Утропов Василий

Отец ребёнка: Утропов Артамон

Рождение ребёнка
08.02.1887

Сын: Утропов Никифор

Отец ребёнка: Утропов Артамон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Утропов Артамон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Негодина Ефимия

Отец ребёнка: Утропов Артамон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Персиянова Матрона

Отец ребёнка: Утропов Артамон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Утропов Артамон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрипина

Отец ребёнка: Утропов Артамон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Утропов Артамон

Смерть
Неизвестно
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