Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1863
Сын: Утропов Иван
Отец ребёнка: Утропов Артамон
Рождение ребёнка
1870
Сын: Утропов Афонасий
Отец ребёнка: Утропов Артамон
Рождение ребёнка
20.03.1875
Сын: Утропов Гавриил
Отец ребёнка: Утропов Артамон
Баткатское, Россия
Рождение ребёнка
01.06.1879
Сын: Утропов Игнатий
Отец ребёнка: Утропов Артамон
Баткатское, Россия
Рождение ребёнка
26.02.1882
Сын: Утропов Василий
Отец ребёнка: Утропов Артамон
Рождение ребёнка
08.02.1887
Сын: Утропов Никифор
Отец ребёнка: Утропов Артамон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Утропов Артамон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Негодина Ефимия
Отец ребёнка: Утропов Артамон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Персиянова Матрона
Отец ребёнка: Утропов Артамон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Утропов Артамон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрипина
Отец ребёнка: Утропов Артамон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Утропов Артамон
Смерть
Неизвестно