Латышева (Снегирева) Светлана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева (Снегирева) Светлана Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Настя

Отец ребёнка: Латышев Игорь Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Латышева) Юля Игоревна

Отец ребёнка: Латышев Игорь Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Латышев Григорий Игоревич

Отец ребёнка: Латышев Игорь Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латышев Игорь Анатольевич

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