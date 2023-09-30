Латышева (Снегирева) Светлана Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Настя
Отец ребёнка: Латышев Игорь Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Латышева) Юля Игоревна
Отец ребёнка: Латышев Игорь Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Латышев Григорий Игоревич
Отец ребёнка: Латышев Игорь Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно