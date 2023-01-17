Кудашев-Ашказарский (Кудашев) Ильясбек Батыргареевич
Место рождения
Дата рождения03.03.1884
Дата смерти31.12.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1905
Место жительства
С 1905 по 1907
Место жительства
По 1942
Смерть
31.12.1942