Кудашев-Ашказарский (Кудашев) Ильясбек Батыргареевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудашев-Ашказарский (Кудашев) Ильясбек Батыргареевич

Кудашев-Ашказарский (Кудашев) Ильясбек Батыргареевич

avatar

Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

03.03.1884

Дата смерти

31.12.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
По 1905
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1905 по 1907
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
По 1942
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
31.12.1942
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close