Слободская Неонила Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802 ст.
Дата смерти05.06.1837 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Шестакова (Слободская) Анна Борисовна
Отец ребёнка: Слободский Борис Васильевич
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Слободский Дмитрий Борисович
Отец ребёнка: Слободский Борис Васильевич
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Слободский Терентий Борисович
Отец ребёнка: Слободский Борис Васильевич
Рождение ребёнка
18.06.1832 ст.
Сын: Слободский Леонтий Борисович
Отец ребёнка: Слободский Борис Васильевич
ГАКО. Ф.150 Оп. 1 Дело 2 стр. 15 запись 6 | Госархив Кировоградской области (МК) | Метрические книги с. Алексеевки
Рождение ребёнка
05.11.1833 ст.
Сын: Слободский Зиновий Борисович
Отец ребёнка: Слободский Борис Васильевич
ГАКО. Ф.150 Оп. 1 Дело 2 стр. 25 запись 25 | Госархив Кировоградской области (МК) | Метрические книги с. Алексеевки
Рождение ребёнка
1834 ст.
Сын: Слободский Дмитрий-2 Борисович
Отец ребёнка: Слободский Борис Васильевич
Рождение ребёнка
20.10.1835 ст.
Дочь: Слободская Прасковья Борисовна
Отец ребёнка: Слободский Борис Васильевич
ГАКО. Ф.150 Оп. 1 Дело 2 стр. 36 запись 28 | Госархив Кировоградской области (МК) | Метрические книги с. Алексеевки
Смерть
05.06.1837 ст.
Причина смерти: от родов | в июне пятого числа помещика майора Владимира Яковлева сына Булгакова слободы Владимировки крестьянина Бориса Васильева сына Слободского жена Неонила Ефимова дочь, 35 лет, ... Показать все