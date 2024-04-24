Слободская Неонила Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слободская Неонила Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802 ст.

Дата смерти

05.06.1837 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слободский Борис Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Златополье, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Шестакова (Слободская) Анна Борисовна

Отец ребёнка: Слободский Борис Васильевич

Златополье, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Слободский Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Слободский Борис Васильевич

Златополье, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Слободский Терентий Борисович

Отец ребёнка: Слободский Борис Васильевич

Златополье, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
18.06.1832 ст.

Сын: Слободский Леонтий Борисович

Отец ребёнка: Слободский Борис Васильевич

Златополье, Кіровоградська область
ГАКО. Ф.150 Оп. 1 Дело 2 стр. 15 запись 6 | Госархив Кировоградской области (МК) | Метрические книги с. Алексеевки
Рождение ребёнка
05.11.1833 ст.

Сын: Слободский Зиновий Борисович

Отец ребёнка: Слободский Борис Васильевич

Златополье, Кіровоградська область
ГАКО. Ф.150 Оп. 1 Дело 2 стр. 25 запись 25 | Госархив Кировоградской области (МК) | Метрические книги с. Алексеевки
Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Слободский Дмитрий-2 Борисович

Отец ребёнка: Слободский Борис Васильевич

Златополье, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
20.10.1835 ст.

Дочь: Слободская Прасковья Борисовна

Отец ребёнка: Слободский Борис Васильевич

Златополье, Кіровоградська область
ГАКО. Ф.150 Оп. 1 Дело 2 стр. 36 запись 28 | Госархив Кировоградской области (МК) | Метрические книги с. Алексеевки
Смерть
05.06.1837 ст.
Златополье, Кіровоградська область
Причина смерти: от родов | в июне пятого числа помещика майора Владимира Яковлева сына Булгакова слободы Владимировки крестьянина Бориса Васильева сына Слободского жена Неонила Ефимова дочь, 35 лет, ... Показать все

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