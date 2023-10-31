Пятницкая (Кожаева) Марианна Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пятницкая (Кожаева) Марианна Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1905

Дата смерти

24.02.1980

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.11.1928

Муж: Пятницкий Владислав Альбинов

Узбекистан, Ташкент
Рождение ребёнка
07.02.1933

Дочь: Шумакова Юлия Владиславовна

Отец ребёнка: Пятницкий Владислав Альбинов

Рождение ребёнка
18.11.1934

Дочь: Лукашева Янина Владиславовна

Отец ребёнка: Пятницкий Владислав Альбинов

Рождение ребёнка
15.05.1939

Дочь: Гончарова Анна Владиславовна

Отец ребёнка: Пятницкий Владислав Альбинов

Смерть
24.02.1980
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