Пятницкая (Кожаева) Марианна Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1905
Дата смерти24.02.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.11.1928
Узбекистан, Ташкент
Рождение ребёнка
07.02.1933
Дочь: Шумакова Юлия Владиславовна
Отец ребёнка: Пятницкий Владислав Альбинов
Рождение ребёнка
18.11.1934
Дочь: Лукашева Янина Владиславовна
Отец ребёнка: Пятницкий Владислав Альбинов
Рождение ребёнка
15.05.1939
Дочь: Гончарова Анна Владиславовна
Отец ребёнка: Пятницкий Владислав Альбинов
Смерть
24.02.1980