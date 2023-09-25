Темников Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТемников Михаил

Темников Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Темникова) Мария

Мать ребёнка: Глафира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Темников Георгий

Мать ребёнка: Глафира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Темников Иван

Мать ребёнка: Глафира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Темников Тимофей

Мать ребёнка: Глафира

Мы используем куки для улучшения работы сайта.