Майоров Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиОколо 1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1893
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Майоров Данил
Мать ребёнка: Майорова Аграфена Маркеловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майоров Роман
Мать ребёнка: Майорова Аграфена Маркеловна
Смерть
Около 1920