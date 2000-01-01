Майоров Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майоров Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Около 1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1870 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1893

Жена: Майорова Аграфена Маркеловна

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Майоров Данил

Мать ребёнка: Майорова Аграфена Маркеловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майоров Роман

Мать ребёнка: Майорова Аграфена Маркеловна

Смерть
Около 1920
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