(Савельева) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Обезьянинов Петр
Рождение ребёнка
28.04.1857
Дочь: (Обезьянинова) Ольга
Отец ребёнка: Обезьянинов Петр
Рождение ребёнка
22.07.1858
Дочь: (Обезьянинова) Надежда
Отец ребёнка: Обезьянинов Петр
Рождение ребёнка
01.06.1860
Сын: Обезьянинов Владимир
Отец ребёнка: Обезьянинов Петр
Смерть
Неизвестно