(Савельева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Савельева) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обезьянинов Петр

Рождение ребёнка
28.04.1857

Дочь: (Обезьянинова) Ольга

Отец ребёнка: Обезьянинов Петр

Рождение ребёнка
22.07.1858

Дочь: (Обезьянинова) Надежда

Отец ребёнка: Обезьянинов Петр

Рождение ребёнка
01.06.1860

Сын: Обезьянинов Владимир

Отец ребёнка: Обезьянинов Петр

Смерть
Неизвестно

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