Ковердяева (Колюбакина) Лёля Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковердяева (Колюбакина) Лёля Александровна

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Место рождения

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

02.01.1937

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1937

Отец: Колюбакин Александр Егорович

Мать: Колюбакина Зинаида Яковлевна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.10.1961

Сын: Ковердяев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Ковердяев Александр Захарович

г. Баку АзССР
Рождение ребёнка
22.11.1963

Дочь: Смирнова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Ковердяев Александр Захарович

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1968

Дочь: Савина Елена Александровна

Отец ребёнка: Ковердяев Александр Захарович

г. Баку АзССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковердяев Александр Захарович

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