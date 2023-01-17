Ковердяева (Колюбакина) Лёля Александровна
Место рождения
Дата рождения02.01.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1937
Рождение ребёнка
01.10.1961
Сын: Ковердяев Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Ковердяев Александр Захарович
г. Баку АзССР
Рождение ребёнка
22.11.1963
Дочь: Смирнова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Ковердяев Александр Захарович
Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Савина Елена Александровна
Отец ребёнка: Ковердяев Александр Захарович
г. Баку АзССР
Бракосочетание
Неизвестно