Астахова Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1954
Сын: Астахов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Астахов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
06.06.1956
Дочь: Колесниченко Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Астахов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
26.12.1957
Сын: Астахов Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Астахов Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно