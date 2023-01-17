Астахова Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астахова Екатерина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Сын: Астахов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Астахов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
06.06.1956

Дочь: Колесниченко Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Астахов Михаил Васильевич

Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
26.12.1957

Сын: Астахов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Астахов Михаил Васильевич

Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астахов Михаил Васильевич

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