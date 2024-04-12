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Телушкин Федор Захарович

Место рождения

Буранное, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

07.02.1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1841 ст.

Отец: Телушкин Захар Николаевич

Мать: Телушкина Марина Стефановна

Буранное, Соль-Илецкий, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/bcbc8700-e23d-44bc-81c4-b0c0f52b7a6b/108
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Телушкина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
01.09.1868 ст.

Дочь: Устинья Федоровна

Мать ребёнка: Телушкина Евдокия Васильевна

Буранное, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телушкина Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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