Телушкин Федор Захарович
Место рождения
Дата рождения07.02.1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1841 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/bcbc8700-e23d-44bc-81c4-b0c0f52b7a6b/108
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Телушкина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
01.09.1868 ст.
Дочь: Устинья Федоровна
Мать ребёнка: Телушкина Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно