Валеева (Яппарова) Зульфия Шайхеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валеева (Яппарова) Зульфия Шайхеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1960

Дата смерти

04.10.2017

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1921 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1960

Отец: Яппаров Шайхетдин Хайретдинович

Мать: Яппарова Магинур Кутлахметовна

Рождение ребёнка
13.03.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

башкортостан г.Уфа
Рождение ребёнка
19.07.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

башкортостан г.Уфа
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
04.10.2017
Причина смерти: Болезнь
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