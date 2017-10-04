Валеева (Яппарова) Зульфия Шайхеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1960
Дата смерти04.10.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1960
Рождение ребёнка
13.03.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
башкортостан г.Уфа
Рождение ребёнка
19.07.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
башкортостан г.Уфа
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
04.10.2017
Причина смерти: Болезнь