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Терлеев Василий Филиппов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Терлеев Филипп Яковлев

Мать: Терлеева Анна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Терлеев Константин Васильев

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1802

Сын: Терлеев Петр Васильев

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1803

Сын: Терлеев Кирилл Васильев

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Терлеева Прасковья Васильева

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1807

Сын: Терлеев Савелий Васильев

Мать ребёнка: Авдотья

Смерть
Неизвестно

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