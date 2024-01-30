Терлеев Василий Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Терлеев Филипп Яковлев
Мать: Терлеева Анна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Терлеев Константин Васильев
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Терлеева Прасковья Васильева
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Авдотья
Смерть
Неизвестно