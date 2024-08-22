Анна Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1702
Дата смертиПосле 1719
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702
Отец: Федор Иванович
Мать: Прасковья Ивановна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 127 лист. Деревня Семенково. Иван Матвеевич, 78 лет, вдовец. У него зять Федор Иванович, 43 года и жена его Прасковья Ивановна, 38 лет. У них дети Григорий 18 лет, Алексей (м.б. 12 лет)... Показать все
Смерть
После 1719