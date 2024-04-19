Шароварин Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шароварина) Елена Константиновна
Мать ребёнка: (Збыковская) Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бровкина (Шароварина) Ольга Константиновна
Мать ребёнка: (Збыковская) Наталья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно