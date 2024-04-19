Шароварин Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шароварин Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шароварин Иван Иванович

Мать: Шароварина (Дедкова) Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шароварина) Елена Константиновна

Мать ребёнка: (Збыковская) Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бровкина (Шароварина) Ольга Константиновна

Мать ребёнка: (Збыковская) Наталья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Збыковская) Наталья Михайловна

Смерть
Неизвестно

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