Филиппова Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова Федора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: не указан

Записана под Федорой, старше Филиппа, который чётко записан как сын Ермолая. Делаем вывод, что это дочь Федоры от первого брака.
Рождение ребёнка
1872

Сын: Филипп

Отец ребёнка: Ефремов Ермолай

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Ефремов Ермолай

Присвоили отцом Ермолая исходя из возраста, так как она младше Филиппа, который точно является сыном Ермолая.
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Ефремов Ермолай

Присвоили отцом Ермолая исходя из возраста, так как она младше Филиппа, который точно является сыном Ермолая.
Рождение
1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкратий

Отец ребёнка: не указан

Не указано точно, чьим сыном является, в отличие от остальных мальчиков-сыновей Ермолая. Возраст неизвестен. Делаем вывод, что это старший сын Фёдор от первого брака.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Ермолай

Смерть
Неизвестно
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