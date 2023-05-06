Филиппова Федора
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Комментарий
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Авдотья
Записана под Федорой, старше Филиппа, который чётко записан как сын Ермолая. Делаем вывод, что это дочь Федоры от первого брака.
Рождение ребёнка
1872
Сын: Филипп
Отец ребёнка: Ефремов Ермолай
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Ефремов Ермолай
Присвоили отцом Ермолая исходя из возраста, так как она младше Филиппа, который точно является сыном Ермолая.
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Ефремов Ермолай
Присвоили отцом Ермолая исходя из возраста, так как она младше Филиппа, который точно является сыном Ермолая.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкратий
Не указано точно, чьим сыном является, в отличие от остальных мальчиков-сыновей Ермолая. Возраст неизвестен. Делаем вывод, что это старший сын Фёдор от первого брака.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефремов Ермолай
Смерть
Неизвестно