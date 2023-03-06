Головин Даниель Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Головин Иоанн Матфеев
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Головина) Мария Даниельевна
Мать ребёнка: Головина Ксения Трофимовна
Рождение ребёнка
01.08.1836
Дочь: (Головина) Наталья Даниельевна
Мать ребёнка: Головина Ксения Трофимовна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Головина) Ксения Даниельевна
Мать ребёнка: Головина Ксения Трофимовна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Головина Ксения Трофимовна
Смерть
Неизвестно