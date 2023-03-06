Головин Даниель Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головин Даниель Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Головин Иоанн Матфеев

Мать: Головина Матрона Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина (Егармина) Анна Нестеровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Ксения Трофимовна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Головина) Мария Даниельевна

Мать ребёнка: Головина Ксения Трофимовна

Рождение ребёнка
01.08.1836

Дочь: (Головина) Наталья Даниельевна

Мать ребёнка: Головина Ксения Трофимовна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Головина) Ксения Даниельевна

Мать ребёнка: Головина Ксения Трофимовна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Головин Елизар Данилович

Мать ребёнка: Головина Ксения Трофимовна

Смерть
Неизвестно

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