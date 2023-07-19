Соколова (Шачина) Евпраксия Семеновна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Шачин Семен Петрович
Бракосочетание
15.05.1889 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.05.1891 ст.
Дочь: Соколова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Соколов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
24.03.1893 ст.
Отец ребёнка: Соколов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
21.04.1894 ст.
Дочь: Соколова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Соколов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
04.12.1895 ст.
Дочь: Соколова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Соколов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Соколов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Соколов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Соколов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
05.08.1903 ст.
Сын: Соколов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Соколов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
13.12.1908 ст.
Дочь: Соколова Аполлинария Николаевна
Отец ребёнка: Соколов Николай Андреевич
Смерть
Неизвестно