Соколова (Шачина) Евпраксия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколова (Шачина) Евпраксия Семеновна

Соколова (Шачина) Евпраксия Семеновна

Место рождения

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Шачин Семен Петрович

Мать: Шачина Матрона Александровна

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
15.05.1889 ст.

Муж: Соколов Николай Андреевич

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.05.1891 ст.

Дочь: Соколова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Соколов Николай Андреевич

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.03.1893 ст.

Сын: Соколов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Соколов Николай Андреевич

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.04.1894 ст.

Дочь: Соколова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Соколов Николай Андреевич

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.12.1895 ст.

Дочь: Соколова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Соколов Николай Андреевич

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Соколов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Соколов Николай Андреевич

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Соколов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Соколов Николай Андреевич

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.08.1903 ст.

Сын: Соколов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Соколов Николай Андреевич

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.12.1908 ст.

Дочь: Соколова Аполлинария Николаевна

Отец ребёнка: Соколов Николай Андреевич

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.