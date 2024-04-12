Шестаков Фрол Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти28.12.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Рождение ребёнка
1818
Сын: Шестаков Гавриил Фролович
Мать ребёнка: Шестакова Феодосия Аверьяновна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Евгения Фроловна
Мать ребёнка: Шестакова Феодосия Аверьяновна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Шестаков Ермолай Фролович
Мать ребёнка: Шестакова Феодосия Аверьяновна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Шестакова Феодосия Аверьяновна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Степанида Фроловна
Мать ребёнка: Шестакова Феодосия Аверьяновна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: ...фья Фроловна
Мать ребёнка: Шестакова Феодосия Аверьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.1862