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Шестаков Фрол Леонтьевич

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

28.12.1862

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Кряквин Леонтий Васильевич

Мать: Кряквина Ксения Казначеева

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Шестаков Гавриил Фролович

Мать ребёнка: Шестакова Феодосия Аверьяновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Евгения Фроловна

Мать ребёнка: Шестакова Феодосия Аверьяновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Шестаков Ермолай Фролович

Мать ребёнка: Шестакова Феодосия Аверьяновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Шестаков Фотий Фролович

Мать ребёнка: Шестакова Феодосия Аверьяновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Степанида Фроловна

Мать ребёнка: Шестакова Феодосия Аверьяновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: ...фья Фроловна

Мать ребёнка: Шестакова Феодосия Аверьяновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Феодосия Аверьяновна

Смерть
28.12.1862
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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