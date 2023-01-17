Рябова (Чегурова) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова (Чегурова) Елена Александровна

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Место рождения

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

21.04.1979

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1979

Отец: Чегуров Александр Михайлович

Мать: Чегурова Людмила Борисовна

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
02.09.2000

Дочь: Рябова Наталия Дмитриевна

Отец ребёнка: Рябов Дмитрий Михайлович

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
25.09.2000

Муж: Рябов Дмитрий Михайлович

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
05.04.2013

Дочь: Рябова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Рябов Дмитрий Михайлович

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
19.09.2017

Дочь: Рябова Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Рябов Дмитрий Михайлович

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Работа или профессия
Неизвестно
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