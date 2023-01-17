Рябова (Чегурова) Елена Александровна
Место рождения
Дата рождения21.04.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1979
Рождение ребёнка
02.09.2000
Дочь: Рябова Наталия Дмитриевна
Отец ребёнка: Рябов Дмитрий Михайлович
Бракосочетание
25.09.2000
Рождение ребёнка
05.04.2013
Дочь: Рябова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Рябов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
19.09.2017
Дочь: Рябова Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Рябов Дмитрий Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно