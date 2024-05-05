Дюкин Владимир Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияС 1869 по 1870
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1869 по 1870
Отец: Дюкин Григорий
Рождение ребёнка
С 1891 по 1892
Сын: Дюкин Василий Владимирович
Рождение ребёнка
С 1896 по 1897
Сын: Дюкин Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
С 1898 по 1905
Дочь: Евстифеева Анна Владимировна
Рождение ребёнка
1906
Смерть
1917