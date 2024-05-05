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Дюкин Владимир Григорьевич

Место рождения

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

С 1869 по 1870

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1869 по 1870

Отец: Дюкин Григорий

Мать: не указана

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
С 1891 по 1892

Сын: Дюкин Василий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
С 1896 по 1897

Сын: Дюкин Алексей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
С 1898 по 1905

Дочь: Евстифеева Анна Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Дюкин Петр Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1917
Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
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