Стаканов Николай Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1888 ст.
Дочь: (Стаканова) Анна Николаева
Мать ребёнка: Стаканова Пелагея Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.
Сын: Стаканов Василий Николаев
Мать ребёнка: Стаканова Пелагея Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1894 ст.
Дочь: (Стаканова) Марья Николаева
Мать ребёнка: Стаканова Пелагея Никифорова
Смерть
Неизвестно