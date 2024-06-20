Стаканов Николай Степанов Около 1861 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Стаканов Николай Степанов

Место рождения

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861 ст.

Отец: Стаканов Степан Григорьев

Мать: Стаканова Прасковья Ильина

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стаканова Пелагея Никифорова

Рождение ребёнка
Около 1888 ст.

Дочь: (Стаканова) Анна Николаева

Мать ребёнка: Стаканова Пелагея Никифорова

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.

Сын: Стаканов Василий Николаев

Мать ребёнка: Стаканова Пелагея Никифорова

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1894 ст.

Дочь: (Стаканова) Марья Николаева

Мать ребёнка: Стаканова Пелагея Никифорова

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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