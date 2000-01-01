Бахменда Генех
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Бахменда Сора
Рождение ребёнка
1833
Сын: Бахменда Нахман Генехович
Мать ребёнка: Бахменда Сора
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Бахменда Сора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бахменда Сора
Смерть
Неизвестно