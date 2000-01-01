Бахменда Генех — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахменда Генех

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1806 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Бахменда Берка Генехович

Мать ребёнка: Бахменда Сора

Рождение ребёнка
1833

Сын: Бахменда Нахман Генехович

Мать ребёнка: Бахменда Сора

Рождение ребёнка
1843

Сын: Бахменда Вульф Генехович

Мать ребёнка: Бахменда Сора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахменда Сора

Смерть
Неизвестно
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