Захаров Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Светлана Валерьевна
Мать ребёнка: Захарова Любовь Львовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Евгений Валерьевич
Мать ребёнка: Захарова Любовь Львовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Татьяна Валерьевна
Мать ребёнка: Захарова Любовь Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Любовь Львовна