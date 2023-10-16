Захаров Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Светлана Валерьевна

Мать ребёнка: Захарова Любовь Львовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Евгений Валерьевич

Мать ребёнка: Захарова Любовь Львовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Татьяна Валерьевна

Мать ребёнка: Захарова Любовь Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Любовь Львовна

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