Замятнин Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятнин Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Пашигорьево, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

12.02.1801

Дата смерти

19.10.1881

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Пашигорьево, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
С 1801
Пашигорьево, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
19.10.1881
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