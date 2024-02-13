Каратаева (Те(И)Рентьева) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каратаева (Те(И)Рентьева) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каратаев Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Каратаев Аникей Григорьевич

Отец ребёнка: Каратаев Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Каратаев Матвей Григорьевич

Отец ребёнка: Каратаев Григорий Филиппович

Смерть
Неизвестно

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