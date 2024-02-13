Каратаева (Те(И)Рентьева) ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Сын: Каратаев Аникей Григорьевич
Отец ребёнка: Каратаев Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Каратаев Матвей Григорьевич
Отец ребёнка: Каратаев Григорий Филиппович
Смерть
Неизвестно