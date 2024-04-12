Bercovici (Lerner) Haya
Место рождения
Дата рождения12.05.1882
Дата смерти21.02.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1882
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.02.1969
Montreal, Quebec Canada