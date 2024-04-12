Bercovici (Lerner) Haya — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBercovici (Lerner) Haya

Bercovici (Lerner) Haya

Место рождения

Бендеры, Муниципий Бендеры

Дата рождения

12.05.1882

Дата смерти

21.02.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бендеры, Муниципий Бендеры
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.02.1969
Montreal, Quebec Canada
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close