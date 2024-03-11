Меланья Ориногеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаков Иван Петрович
Отец ребёнка: Исаков Петр Трифонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: Исаков Петр Трифонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Исаков Петр Трифонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Исаков Петр Трифонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Исакова Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Исаков Петр Трифонович
Смерть
Неизвестно