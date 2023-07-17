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Панкратов Михаил Никанорович

Место рождения

дер. Богдановка Трубчевского уезда Орловской губ.

Дата рождения

16.11.1892

Дата смерти

03.08.1937

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1892

Отец: Панкратов Никанор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1921

Сын: По Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Дмитриева Людмила Андреевна

Арест
15.05.1937
Смерть
03.08.1937
Реабилитация осужденного
15.09.1956

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