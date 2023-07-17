Панкратов Михаил Никанорович
Место рождениядер. Богдановка Трубчевского уезда Орловской губ.
Дата рождения16.11.1892
Дата смерти03.08.1937
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1892
Отец: Панкратов Никанор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1921
Сын: По Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Дмитриева Людмила Андреевна
Арест
15.05.1937
Смерть
03.08.1937
Реабилитация осужденного
15.09.1956