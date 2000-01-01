Костырева (Дубровина) Ираида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костырева (Дубровина) Ираида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1938

Пол

Женский

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
17.11.1938

Отец: Дубровин Павел

Мать: Дубровина Елена

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