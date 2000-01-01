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Костырева (Дубровина) Ираида
Костырева (Дубровина) Ираида
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.11.1938
Пол
Женский
Отец
Дубровин Павел
Около 1900 г.р.
Мать
Дубровина Елена
1905 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
17.11.1938
Отец:
Дубровин Павел
Мать:
Дубровина Елена
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