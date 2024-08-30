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Колесник Владимир

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Место рождения

с. Хейловщина Чернухинского района Полтавской области

Дата рождения

03.07.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1949

Отец: Колесник Иван

Мать: Колесник (Пащенко) Екатерина

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.07.1972

Жена: Колесник (Коломиец) Лидия

Рождение ребёнка
06.04.1973

Сын: Колесник Виктор

Мать ребёнка: Колесник (Коломиец) Лидия

Рождение ребёнка
17.01.1978

Сын: Колесник Олег Владимирович

Мать ребёнка: Колесник (Коломиец) Лидия

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