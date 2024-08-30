Колесник Владимир
Место рожденияс. Хейловщина Чернухинского района Полтавской области
Дата рождения03.07.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1949
Отец: Колесник Иван
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.07.1972
Рождение ребёнка
06.04.1973
Сын: Колесник Виктор
Мать ребёнка: Колесник (Коломиец) Лидия
Рождение ребёнка
17.01.1978
Сын: Колесник Олег Владимирович
Мать ребёнка: Колесник (Коломиец) Лидия