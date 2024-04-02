Гаранина (???) Федора Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Гаранин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Гаранин Илья Кузьмич
Отец ребёнка: Гаранин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Гаранин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Гаранин Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Гаранин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ксения Кузьминична
Отец ребёнка: Гаранин Кузьма Иванович
Смерть
Неизвестно