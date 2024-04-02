Гаранина (???) Федора Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаранина (???) Федора Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Гаранин Максим Кузьмич

Отец ребёнка: Гаранин Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Гаранин Илья Кузьмич

Отец ребёнка: Гаранин Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Гаранин Андрей Кузьмич

Отец ребёнка: Гаранин Кузьма Иванович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Гаранин Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Гаранин Кузьма Иванович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ксения Кузьминична

Отец ребёнка: Гаранин Кузьма Иванович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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