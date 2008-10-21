Ильин Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1928
Дата смерти21.10.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1957
Сын: Ильин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Ильина (Чаркина) Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
18.08.1963
Сын: Ильин Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Ильина (Чаркина) Людмила Ивановна
Смерть
21.10.2008