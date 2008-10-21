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Ильин Николай Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1928

Дата смерти

21.10.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1928

Отец: Ильин Владимир Николаевич

Мать: Ильина (Сапега) Татьяна Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина (Чаркина) Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
06.03.1957

Сын: Ильин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Ильина (Чаркина) Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
18.08.1963

Сын: Ильин Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Ильина (Чаркина) Людмила Ивановна

Смерть
21.10.2008

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