Матрена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Данилович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Данилович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Аксинья? Ивановна
Отец ребёнка: Иван Данилович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Данилович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Данилович
Смерть
Неизвестно