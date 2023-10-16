Матрена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Данилович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Данилович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Аксинья? Ивановна

Отец ребёнка: Иван Данилович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Данилович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Данилович

Смерть
Неизвестно

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