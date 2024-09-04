Левченко Сергей Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Левченко Архип
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Левченко Василиса Герасимовна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Левченко) Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Левченко Василиса Герасимовна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Левченко Василиса Герасимовна