Левченко Сергей Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко Сергей Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Левченко Архип

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левченко Василиса Герасимовна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Левченко Игнат Сергеевич

Мать ребёнка: Левченко Василиса Герасимовна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Левченко) Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Левченко Василиса Герасимовна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Левченко Лука Сергеевич

Мать ребёнка: Левченко Василиса Герасимовна

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