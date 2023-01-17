Журавлёва (Фефилова) Прасковья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлёва (Фефилова) Прасковья Павловна

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Место рождения

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Фефилов Павел

Мать: Фефилова Анна

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.08.1932

Дочь: Кичёва Гаюна Александровна

Отец ребёнка: Журавлёв Александр Алексеевич

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлёв Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Журавлёв Александр Алексеевич

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минин Григорий Егорович

Отец ребёнка: Минин Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлёв Илья Александрович

Отец ребёнка: Журавлёв Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлёв Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минин Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минина Евения Александровна

Отец ребёнка: Журавлёв Александр Алексеевич

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1989
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