Журавлёва (Фефилова) Прасковья Павловна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти1989
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Фефилов Павел
Мать: Фефилова Анна
Рождение ребёнка
29.08.1932
Дочь: Кичёва Гаюна Александровна
Отец ребёнка: Журавлёв Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлёв Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Журавлёв Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Минин Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлёв Илья Александрович
Отец ребёнка: Журавлёв Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Минин Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минина Евения Александровна
Отец ребёнка: Журавлёв Александр Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1989